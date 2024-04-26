Durul Bâzan'dan stand up gösterisi

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı işlere imza atan ünlü oyuncu Durul Bâzan artık yeni stand up gösterisiyle sahnede olacak. 'Durul Bâzan ile Stand Up' isimli gösterisi 5 Mayıs'ta Baba Sahne'de seyircilerle buluşacak.

Hayatında her şeyi kadınları mutlu etmek için yaptı özellikle de annesini. Hayatında hiçbir kadını mutlu edemedi özellikle de annesini. 18 yaşına kadar sana harcanan parayı 50 yaşında anca amorti edersin; o da belki, demiş bir gün babası, "şimdi ben ölü bir yatırım mıyım?" diye sormak için Baba Sahne'de karşımıza çıkıyor; Durulsun diye baazan, ismi bile Durul Bâzan.