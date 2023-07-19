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        Haberler Gündem Dürümlü'de ailesinden 16 kişiyi kaybetmişti, acı haber geldi

        Dürümlü katliamında ailesinden 16 kişi kaybeden Bayram Yaman hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda 2'si oğlu, 1'i torunu ve ağabeyi olmak üzere ailesinden 16 kişiyi kaybeden Bayram Yaman, hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:33
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        Ailesinden 16 kişiyi katledilmişti, acı haber geldi
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        Diyarbakır'daki Dürümlü katliamında ailesinden 16 kişi kaybeden Bayram Yaman, hayatını kaybetti.

        PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasp ettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu merkez Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

        Saldırıda Bayram Yaman; 2 evladı, 1 torunu ve ağabeyi olmak üzere ailesinden 16 kişi kaybetti. Yaman, o acıyla 7 yıl böbrek rahatsızlığı çekti. Diyaliz hastası olan Yaman, dün hayatını kaybetti.

        Bayram Yaman'ın yeğeni Hacı Çelebi Yaman, 2016’da olan olayda amcasının, 2 oğlunu, torunu, ağabeyi ve yeğenleri olmak üzere 16 yakınını kaybettiğini hatırlattı. Amcasının o günden bugüne kadar hastalandığını ve böbrek hastası olduğunu söyleyen Yaman, o acıyla bugüne kadar gelebildiğini dile getirdi.

        Amcasının dün vefat ettiğini kaydeden Yaman, "Ne bir yetkili bizi aradı, ne bir arayan oldu, ne bir soran oldu, ne bir taziye dileğinde bulunan oldu" dedi.

        #diyarbakır haberleri
        #Dürümlü katliamı
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