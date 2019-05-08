Habertürk’ten Ferdi Durdu’nun haberine göre, Pütürge ilçesi Uzunkoru mahallesinde yaşayan Sunay Karabudak (15) sağmak istediği ineğin tepmesi sonucu yaralandı.
DURUM AĞIRLAŞINCA YARDIM İSTENDİ
Ambulansla Pütürge Devlet Hastanesine kaldırılan Karabudak’ın durumu ağırlaşınca askeriyeden yardım istendi.
Malatya 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığından havalanan askeri helikopter, Pütürge Devlet Hastanesindeki Karabudak’ı alarak Turgut Özal Tıp Merkezine getirdi.
Burada ambulansa alınan Karabudak, tedavi altına alındı.
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