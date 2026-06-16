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        Haberler Spor Basketbol STBL Dusan Alimpijevic'ten play-off sistemine tepki

        Dusan Alimpijevic'ten play-off sistemine tepki

        Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko'ya 93-68 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu. Play-off sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunan Sırp çalıştırıcı, "Oyuncularım asla vazgeçmeyip sonuna kadar birlikte savaşıyorlar ve büyük bir saygıyı hak ediyorlar ama çok kötü bir play-off organizasyon planlaması sebebiyle bir kez daha bir oyuncumuzu kaybettik." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 00:49 Güncelleme:
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        Alimpijevic'ten play-off sistemine tepki!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko'ya 93-68 mağlup olan Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, play-off sistemini eleştirdi.

        PLAY-OFF SİSTEMİNE TEPKİ

        "İlk maçtan sonra söylediğim gibi, oyuncularım birer kahraman.Asla vazgeçmeyip sonuna kadar birlikte savaşıyorlar ve büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Bugün 18 günlük aranın ardından peş peşe maçların oynatıldığı, çok kötü bir play-off organizasyon planlaması sebebiyle bir kez daha bir oyuncumuzu kaybettik."

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