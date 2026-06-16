Dusan Alimpijevic'ten play-off sistemine tepki

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko'ya 93-68 mağlup olan Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, play-off sistemini eleştirdi.

PLAY-OFF SİSTEMİNE TEPKİ

"İlk maçtan sonra söylediğim gibi, oyuncularım birer kahraman.Asla vazgeçmeyip sonuna kadar birlikte savaşıyorlar ve büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Bugün 18 günlük aranın ardından peş peşe maçların oynatıldığı, çok kötü bir play-off organizasyon planlaması sebebiyle bir kez daha bir oyuncumuzu kaybettik."