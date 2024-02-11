Dusan Tadic: ''Sorumluluk almak durumundayız''

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonu Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Tadic: Takım olarak sorumluluk almak durumundayız

''Açıkçası cümlelere başlamak zor, duygu yoğunluğu yaşıyorum. Bana göre kolay bir gol yedik. 1-0 geriye düştük sebepsiz yere maç içerisinde. Sonrasında ikinci yarıda oyuna çıkarken taraftarlarımızın desteğiyle beraber maçı çevirebileceğimizi düşündük, bunu biliyorduk. Açıkçası bunu da yaptık, öne geçtik. Ama bazı şeyleri çok daha iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bunları da analiz edip doğruya çevirmemiz lazım. Eğer şampiyon olmak istiyorsak kendi sahamızda Alanyaspor’a maç kaybetmemeliyiz. Yanlış bir şey varsa, işler doğru ilerlemiyorsa sizin adınıza asıl yüzünüzü, gerçek yüzünüzü elbette ki göstermeniz gerekiyor. Bu anlamda da liderlerin, lider oyuncuların öne çıkması gerekiyor. Ben de kendi adıma bunu yapmaya gayret ediyorum. Takım olarak sorumluluk almak durumundayız. Hem saha içinde hem de saha dışında bu sorumluluğu alıp ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızla, buradaki çalışanlarımızla beraber hep birlikte kalabilmek için bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Her şeyden çok daha beraber hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyorum.''

İrfan Can Kahveci ise ''Üzgünüz ve bugün puan kaybettiğimiz için taraftarlarımızdan da özür dileriz. Ama önümüzde daha uzun bir yol var. Gönül isterdi ki son bölümdeki kafa vuruşum gol olsun ama dediğim gibi daha önümüzde uzun bir süreç var. Skoru alsak da bugün tutamadık, maç 2-2 bitti. İnşallah önümüzdeki haftalarda elimizden geldiğince şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Djiku: Kafalarımızı kaldırmamız gerekiyor

''Elbette ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yemememiz gereken bir gol yedik ve sonrasında rakibimiz 1-0 öne geçti. 2-1’e getirmek için çok fazla mücadele ettik ve ikinci yarı bunu da başardık. Maalesef konsantrasyon eksikliğinden dolayı kalemizde bir gol daha gördük ve maç 2-2’ye geldi. Üçüncü golü atabilmek için çok çabaladık, çok mücadele ettik. Ama netice olarak elbette ki üzücü bir sonuç. Kafalarımızı kaldırmamız gerekiyor. Hiçbir şey bitmiş değil. Oynayacağımız çok fazla maç var ve o maçlara en iyi şekilde odaklanacağız.''