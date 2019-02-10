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"EVLİLİĞİMİZDE HİÇBİR SORUN YOK"

Ayrılık iddiaları hakkında konuşan Jelena, "Evliliğimizde hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Kötü insanlar, kötü niyetler, bunların hepsi bumerang gibi onlara geri dönecek. Aileme yapılan bu saldırı ilk değil son olmayacak" şeklinde konuşmuştu.