Peki, bu nasıl oluyor da işe yarıyor? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama yine de olası birkaç sebebini masaya yatırabiliriz;

- Beklenti: Motivasyonu yüksek olan ve tedavinin işe yaramasını bekleyen kişilerin plasebo etkisi yaşama olasılığı daha yüksek olabilir.

- Şartlandırma: Bir kişi kafasında iki farklı kavramı özdeşleştirebilir. Örneğin, başınız ağrıdığında sadece mavi renkte bir hap içtiğinizde iyileştiğinizi düşünüyorsanız buna şartlandırılmış olabilirsiniz.

- Hormonal tepki: Olası bir açıklama, plasebo almanın endorfin salınımını tetiklemesidir. Endorfinler, morfin ve diğer afyonlu ağrı kesicilere benzer bir yapıya sahiptir ve beynin kendi doğal ağrı kesicisi gibi davranır

Kaynak: Harvard Üniversitesi, Very Well Mind