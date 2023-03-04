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Düşünce gücünün önemini anlatan psikolojik bir durum: Plasebo etkisi

Plasebo etkisi; inancın, zihnimiz üzerindeki etkisini gösteren psikolojik bir durumdur. Bu terim, sahte bir ilaç almasına rağmen iyileşen hastaları anlatmak için kullanılıyor. Görünüşe göre; zihnimiz olumsuz düşüncelerle bizi hasta edebildiği gibi inanç yoluyla tedavi de edebiliyor.

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  • Düşünce gücünün önemini anlatan psikolojik bir durum: Plasebo etkisi

    Zihnimiz, sadece düşüncelerimizi değil beraberinde birçok fonksiyonun merkezidir. Beyninizin, vücudunuzu iyileştiğine dair ikna edebileceği fikri hayal gibi gelse de oldukça mümkündür. Plasebo kavramı tam olarak bunu anlatır. 

    Bu durumda; kişi, içtiği ilacın sahte olduğunu bilmese dahi ilaca olan inancı onu iyileştirir ve buna plasebo etkisi denir. 
  • Düşünce gücünün önemini anlatan psikolojik bir durum: Plasebo etkisi

    Harvard'a bağlı Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden Profesör Ted Kaptchuk, "Plasebo etkisi, pozitif düşünceden daha fazlasıdır; bir tedavinin veya prosedürün işe yarayacağına inanmaktır. Beyin ve vücut ve bunların birlikte nasıl çalıştıkları arasında daha güçlü bir bağlantı oluşturmakla ilgilidir" diyor. 
  • Düşünce gücünün önemini anlatan psikolojik bir durum: Plasebo etkisi

    Kaptchuk liderliğindeki ve Science Translational Medicine'de yayınlanan bir çalışma; migreni olan insanların, ağrı kesici ilaçlara nasıl tepki verdiğini test ederek bunu araştırdı. Bir grup, gerçek bir migren ilacı aldı, diğer grup ilaç gibi gözüken sahte bir hap aldı ve üçüncü grup ise hiçbir şey almadı.
  • Düşünce gücünün önemini anlatan psikolojik bir durum: Plasebo etkisi

    Araştırmacılar, migren atağından sonra ağrıyı azaltmak için plasebonun gerçek ilaçtan yüzde 50 daha etkili olduğunu keşfettiler çünkü denekler, bunun gerçek bir ilaç olduğunu düşünüyordu. Beyin buna inandığı için kendi kendini iyileştirdi ama aslında ortada bir ilaç yoktu sadece inanç vardı.
  • Düşünce gücünün önemini anlatan psikolojik bir durum: Plasebo etkisi

    Peki, bu nasıl oluyor da işe yarıyor? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama yine de olası birkaç sebebini masaya yatırabiliriz;

    - Beklenti: Motivasyonu yüksek olan ve tedavinin işe yaramasını bekleyen kişilerin plasebo etkisi yaşama olasılığı daha yüksek olabilir.

    - Şartlandırma: Bir kişi kafasında iki farklı kavramı özdeşleştirebilir. Örneğin, başınız ağrıdığında sadece mavi renkte bir hap içtiğinizde iyileştiğinizi düşünüyorsanız buna şartlandırılmış olabilirsiniz.

    - Hormonal tepki: Olası bir açıklama, plasebo almanın endorfin salınımını tetiklemesidir. Endorfinler, morfin ve diğer afyonlu ağrı kesicilere benzer bir yapıya sahiptir ve beynin kendi doğal ağrı kesicisi gibi davranır

    Kaynak: Harvard Üniversitesi, Very Well Mind

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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