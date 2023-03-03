Kedilerin neden bıyıkları vardır?

Hava akımları yalnızca bir şey hareket ettiğinde (örneğin, bir odaya girdiğinizde veya kaldırıma bir köpek yaklaştığında) değişmekle kalmaz aynı zamanda bir kedinin mobilya gibi sabit nesnelerin boyutunu, şeklini ve mesafesini anlamasına da yardımcı olur.