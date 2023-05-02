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Duygu Sağıroğlu'na veda

Duygu Sağıroğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor. Önceki gün hayatını kaybeden ünlü yönetmen, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek

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  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Türk sinemasının ünlü isimlerinden Duygu Sağıroğlu, önceki gün 90 yaşındayken hayatını kaybetti.


  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Sağıroğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine, yönetmenin ailesi, meslektaşları ve öğrencilerinin yanı sıra pek çok ünlü isim de katıldı.
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Haldun Dormen
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Halil Ergün - Mahmut Cevher
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Duygu Sağıroğlu'nun cenazesi, Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Duygu Sağıroğlu için 4 Mayıs perşembe günü saat 13'te Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlenecek.
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1956'da Küçük Sahne'de dekorcu ve grafiker olarak çalışmaya başlayan Duygu Sağıroğlu, Rockefeller bursuyla gittiği ABD'de tiyatro dekoru tasarlama konusunda çalıştı. Türkiye'ye geri döndükten sonra da opera dekorları tasarladı.
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Duygu Sağıroğlu'nun sinemaya yönelmesi Atıf Yılmaz aracılığıyla oldu. 1959'da Yılmaz'ın yönettiği "Karacaoğlan'ın Kara Sevdası"nda asistanlık yapan Sağıroğlu, 1966'da Fikret Hakan ile Selma Güneri'nin başrollerini paylaştığı 'Bitmeyen Yol' ile yönetmenliğe adım attı.
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Halit Refiğ, Metin Erksan, Lütfi Akad ve Sami Şekeroğlu ile birlikte 'Ulusal Sinema' teorisini oluşturanlar arasında yer alan Duygu Sağıroğlu; 20 filme yönetmen, 31 filme ise senarist olarak imza attı.
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    Sinemaya erotik film furyasının egemen olmasıyla birlikte 1976'da yönetmenlikten ayrılan Duygu Sağıroğlu, daha sonraki yıllarda ilk mesleği olan dekor tasarımcılığına  geri döndü.
  • Duygu Sağıroğlu'na veda - Magazin haberleri

    2008'de 'İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun 'Maskeliler' adlı oyununun dekor tasarımını yaptıktan sonra emekliye ayrılan Duygu Sağıroğlu'nun vefatı sinema ve tiyatro sektöründe büyük üzüntüye neden oldu.

    Fotoğraflar: HT Magazin, Depo Photos, DHA

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