Geride bıraktığımız hafta 45. bölümü ile sezon ortasında final yapan Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosunda yer alan ve hayat verdiği Burcu karakteri ile sevenlerinin karşısında olan Duygu Sarışın önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Gün boyu alışveriş yapan güzel oyuncu objektiflere poz verdikten sonra gazeteciler ile kısa süre sohbet etti. Dizinin final yapması sonrası, yeni bir projesi olup olmadığını soran gazetecilere "Arkadaşlar dizimiz daha yeni final yaptı, çok güzel bir projeydi ve güzel bir final yaptık. Daha çok yeni, başka projeyi konuşmak için çok erken." dedi.

Gazetecilerin art arta fotoğraf çekmesi ile utandığını söyleyen Sarışın, "Ben bu duruma hala alışamadım. Herkes bize bakıyor, utanıyorum." dedi.

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