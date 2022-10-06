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Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delik hayat kurtarıyor!

Tükenmez kalemlerin kapağının üzerinde küçük bir delik olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında hayati bir öneme sahip olan detayları sizler için derledik.

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  • Duyunca çok şaşıracaksınız! Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delik hayat kurtarıyor!

    HAYVAN DERİLERİNİ İŞARETLEMEK İÇİN KULLANILIYORDU

    Kurşun kalemlerin yerine geçen tükenmez kalemlerin birçok modeli mevcut. Tükenmez kalemler 19.  yüzyılda ilk olarak hayvan derilerinin üzerini işaretlemek için üretilmişti.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız! Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delik hayat kurtarıyor!

    İLK ARJANTİN'DE KULLANILDI

    20. yüzyılda etrafta yaygınlaşmaya başlayan tükenmez kalem, ilk zamanlar Arjantin’de kullanıyordu. Yine o yıllar içerisinde Fransız bir firma tükenmez kalemin üretim hakkını satın almış ve tükenmez kaleminin kullanımını değiştirmiştir.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız! Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delik hayat kurtarıyor!

    Kalemin yüzeyini değiştiren firma hem tutuşunu hem de üretimini kolaylaştırdı. Böylece tükenmez kalem milyonlarca adet üretilmeye ve satılmaya başladı. Firmanın kalemlere getirdiği bir diğer yenilik de hiçbir rakibinin aklına gelmemişti.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız! Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delik hayat kurtarıyor!

    TÜKENMEZ KALEM KAPAKLARINDA NEDEN DELİK VAR?

    Firma üretilen kalemlerin kapaklarına ufak bir delik yerleştirdi. Diğer rakip firmalar bu hareketi anlamsız buldu çünkü mürekkebin kuruyacağını düşündüler. Deliğin bir amacı, kalemin içindeki basıncı dengeleyerek mürekkebin akmasına engel olmak. Fakar bu uygulamayı bu kadar önemli yapan detay bu değil!
  • Duyunca çok şaşıracaksınız! Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delik hayat kurtarıyor!

    HAYAT KURTARIYOR!

    Firmanın tükenmez kalemlerin kapağına delik açmasının en önemli sebebi, kapağın boğaza kaçarak ölüm riskine neden olmasından kaynaklanıyor.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız! Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delik hayat kurtarıyor!

    Bazen insanlar can sıkıntısından kalemleri ağızlarına götürebiliyor ve istemeden kalemin kapağı boğaza kaçabiliyor. Business Insider'da yayınlanan bir araştırmaya göre, 2000-2010 yılları arasında, Amerika'da 10 binden fazla insanın, kalem parçası yuttuğu tespit edilirken, bu durum nedeniyle yine Amerika'da 100 kişinin, boğazlarına kaçan kalem kapağı nedeni ile hayatlarını kaybettiği biliniyor. Bu nedenle tükenmez kalemlerin kapağına açılan delik, kapağın nefes borusuna kaçması durumunda nefes borusunu tamamen tıkamasını önlemek için geliştirilmiş.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız! Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delik hayat kurtarıyor!

    Bu da; tükenmez kalemlerin kapaklarında yer alan bu 'küçük detay'ı, oluşabilecek ölümcül bir riske karşı hayati önemi olan 'büyük bir adım' haline getiriyor.

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