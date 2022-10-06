TÜKENMEZ KALEM KAPAKLARINDA NEDEN DELİK VAR?

Firma üretilen kalemlerin kapaklarına ufak bir delik yerleştirdi. Diğer rakip firmalar bu hareketi anlamsız buldu çünkü mürekkebin kuruyacağını düşündüler. Deliğin bir amacı, kalemin içindeki basıncı dengeleyerek mürekkebin akmasına engel olmak. Fakar bu uygulamayı bu kadar önemli yapan detay bu değil!