Düzce Valisi, Düzce Belediye Başkanı ile bir değerlendirme ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Hem 4,5 hem ondan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde... Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimizle de görüşüp, kendilerinden illeri ile ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor, şebekeye de elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak."