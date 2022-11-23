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Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23 Kasım saat 04:08'de merkez üssü Gölyaka olarak belirlenen deprem pek çok ilde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre peş peşe artçı depremler yaşandı. Peki, Artçı depremler ne kadar sürer?

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  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise 5,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 6 olarak revize etti. İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde de hissedilen Düzce depreminin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Jeofizik mühendisi 'Artçı depremler ne kadar sürer?' sorusuna yanıt verdi.
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    DÜZCE'DE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    AFAD, "Düzce'de kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" açıklamasında bulundu.

     

    Kandilli Rasathanesi ise 5,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 6 olarak revize etti.
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri de sallandı.

    Deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde de hissedildi.

    Depremden etkilenen illerde, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa çıktı.
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.

    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

     

    "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

    İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye hareket etti.
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    DÜZCE'NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 4,7'LİK DEPREM

    Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi.
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    BAKAN SOYLU: 70'İN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI OLDU

    Depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde yetkililerden bilgi alan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "4,4'ün üzerinde en son zannediyorum 6.50'de bir 4,3 daha geldi ve bu seviyelerde artçı sarsıntılar da 4'ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir. Onun için mümkün olduğunca az hasarlı, hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım" ifadelerini kullandı. 
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    Düzce Valisi, Düzce Belediye Başkanı ile bir değerlendirme ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

     

    Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Hem 4,5 hem ondan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde... Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimizle de görüşüp, kendilerinden illeri ile ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor, şebekeye de elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak."
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    74 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ!

    Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, en büyüğü 4.3 olan 74 artçı sarsıntı kaydedildi.
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?

    Profesör doktor Jeofizik mühendisi Şerif Barış katıldığı canlı yayın programında şunları ifade etti:

    "Bunun artçıları yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. 4, 4.9 şiddetinde olabilir, insanların tedirgin olmaması gerek. Fayın 3 boyutlu yapısını tespit edemiyoruz. Sistem kurulması gerekiyordu. Verilen kaynak ve ödeneğin eksik olması bu işi engelledi. Yoksa ben Düzce'den başlayarak 3 sene boyunca orayı inceleyecektim. Yerin 3 boyutlu tomografisini çekmeden prüzlü bölgeleri net bir şekilde bilme imkanımız yok.
  • Düzce'de 5,9 şiddetinde korkutan deprem! Artçı depremler ne kadar sürer?

    Düzce benim proje bölgemdi ama destek alamadık.Sığ bir deprem, özellikle batı bölgelerde 5 ile 7 km derinliğinde bir deprem olur. 20 olsaydı daha geniş yerlere ulaşırdı. Yataklardan uyandıracak bir hareket vardı. Şiddetinin 6 ya da 7 civarında olduğunu İstanbul açısından söyleyebilirim."

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