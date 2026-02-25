Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye ulaştı
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye ulaştı. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
