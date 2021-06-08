Akçakoca ilçesinde, orman işçileri tarafından bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Altunçay köyünde çalışan orman işçileri, yavru karaca buldu.
İşçiler, durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yaklaşık bir haftalık olduğu değerlendirilen yavru karaca, kontrollerin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.
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