Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Aydınpınar yolunda seyir halinde olan M.D. idaresindeki otomobil ile E.G'nin yönetimindeki motosiklet, Duraklar köyü Kanal Yolu mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan U.Y, otomobildeki T.C, C.Ş. ve E.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.