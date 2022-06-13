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Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Düzce'nin Pürenli, Kardüz ve Balıklı yaylaları, yaz döneminde aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor

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AA
  • 01
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

    Bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle rakımları 1200-1800 metre arasında değişen yaylalara ilkbahar geç geldi. 
  • 02
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

    Karların erimesi ve havaların ısınmasıyla doğa yeşile bürünürken, rengarenk açan çiçekler yaylalara ayrı güzellik kattı.
  • 03
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

    Her yıl yaz mevsiminde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Pürenli, Kardüz ve Balıklı yaylalarında, bu sene haziranda etkisini sürdüren yağmurlar nedeniyle sessizlik hakim.

     
  • 04
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

    Yaylaları ziyaret eden az sayıda kişi, kuş cıvıltıları arasında yemyeşil doğada gezinti yaptı. Yaylalarda zaman zaman ortaya çıkan sis de güzel görüntüler oluşturdu.

     
  • 05
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

    Uzun yıllar yaylada konaklayan 66 yaşındaki Necmi Özdemir, bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçtiğini, yaylaya yaklaşık 4 metre kar yağdığını anlattı.

     
  • 06
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

    Ömrü boyunca böyle kar görmediğini dile getiren Özdemir, "Mayısın ortasına kadar ormanda üretim yaparken halen kar vardı. Yaz bu yıl yaylalara çok geç geldi" dedi.

     

     
  • 07
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

    Geçen yılın kurak geçtiğine işaret eden Özdemir, "Şu an yağmur yağıyor, buna ihtiyaç vardı. Yaylada insan daha dinç oluyor. Gece çok geç yatsak bile sabah erkenden uyanıyoruz. 
  • 08
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

    Hava temiz ve uyandığında dinç olarak kalkıyorsun. Sularımız tertemiz. Her yönden yaylacılık çok güzel, sessiz sakin ve kafanı dinliyorsun" ifadelerini kullandı.
  • 09
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
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    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim
  • 22
    Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

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