Düzce deprem son dakika: 31 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

Düzce deprem son dakika: 31 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

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Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 31 Temmuz Pazartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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