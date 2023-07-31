Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Düzce deprem son dakika: 31 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Düzce'de deprem! İşte 31 Temmuz son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Düzce'de meydana gelen sarsıntı sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 31 Temmuz Pazartesi günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 31 Temmuz Pazartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        DÜZCE'DE DEPREM!

        Düzce'de saat 23.19'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, yerin 7.28 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli daha yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli daha yakalandı
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…