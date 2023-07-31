Düzce'de deprem! İşte 31 Temmuz son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Düzce'de meydana gelen sarsıntı sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 31 Temmuz Pazartesi günü yaşanan depremler...
Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 31 Temmuz Pazartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
DÜZCE'DE DEPREM!
Düzce'de saat 23.19'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, yerin 7.28 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.