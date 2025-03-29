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        Düzce'de cip, otomobile çarptı: 6 yaralı

        DÜZCE'de cipin, ayı yöne giden otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:45
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        Düzce'de cip, otomobile çarptı: 6 yaralı
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        DÜZCE'de cipin, ayı yöne giden otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Beyköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 KNL 973 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen 06 AAE 74 plakalı otomobile çarptı. Cip daha sonra bariyerlere vurarak, ters istikamete döndü. Kazada her iki araçtaki Cüneyt Çiftçi (43), Sibel Çiftçi (45), Hamdi Yağız Çiftçi (16), Hüseyin Yiğit Çiftçi (20), Naime Aktaş (79), Şeyma Aktaş (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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