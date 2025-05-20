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        Motosikletin çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı

        DÜZCE'de, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı babaanne Fatma Küpküç (60) yaşamını yitirdi, torunu Egemen Küpküç (7) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:55
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        Motosikletin çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı
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        DÜZCE’de, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı babaanne Fatma Küpküç (60) yaşamını yitirdi, torunu Egemen Küpküç (7) ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Akçakoca yolunun Karaca Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan İran uyruklu Salar Zare Glahecheh yönetimindeki 81 MA 0082 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç ve torunu Egemen Küpküç’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle babaanne ve torunu yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatma Küpküç’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan torunu Egemen Küpküç ve hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma Küpküç’ün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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