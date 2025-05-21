Eski eşi için kurduğu oto tamir dükkanının başına geçti

DÜZCE'de Kıymet Ekin (40), sanayi sitesinde eski eşi için kurduğu, ancak boşandıktan sonra kendisine kalan otomobil ve iş makinesi tamir dükkanının başına geçti. Ekin, iş yerinde çalıştırdığı ustalardan işi öğrenmeye çalışıyor. İş yerini kapatmayı düşünmediğini belirten ve aynı zamanda emlakçılık da yapan Ekin, “İşler yolunda gitmeyince yollarımızı ayırma kararı verdik. Ama işletmeler bende olduğu için burayı çalıştırmak mecburiyetinde kaldım. Çok sevdiğim bir iş. Artık buraya gönül verdim. Bir emeğim var” dedi.

Düzce’de emlakçılık yapan 1 çocuk annesi Kıymet Ekin, 5 yıl önce eşi için Küçük Sanayi Sitesi’nde otomobil bakım ve tamir dükkanı açtı. Kıymet Ekin, sonraki süreçte aile içi sorunlar nedeniyle eşiyle boşandı. Ayrılığın ardından Ekin’in eşi için açtığı iş yeri kendi üzerine kaldı. Kıymet Ekin iş yerini kapatmak yerine çeşitli ustalardan destek alarak, istihdam ederek faaliyetine devam etti. Ekin, oto tamir dükkanını sonrasında iş makinelerinin de tamir edildiği bir iş yeri haline getirdi. Emlakçılık dışında kalan zamanlarda sanayideki iş yerine giden Ekin, istihdam ettiği ustalardan tamirat öğrenmeye çalışıyor.