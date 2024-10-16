Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu

İlçedeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

Sis nedeniyle il merkezini Güzeldere ve Aydınpınar tabiat parklarına bağlayan Aydınpınar Caddesi'nde de ulaşım yavaş ilerledi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

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