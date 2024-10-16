Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu
Düzce ve Karabük'te yoğun sis oluştu.
Düzce ve Karabük'te yoğun sis oluştu.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Otoyolun Kaynaşlı gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kısımda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.
Sis nedeniyle il merkezini Güzeldere ve Aydınpınar tabiat parklarına bağlayan Aydınpınar Caddesi'nde de ulaşım yavaş ilerledi.
- Karabük
Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun sis oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.
İlçedeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.