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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı

        Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, vatandaşlara mantar zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:25
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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı
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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, vatandaşlara mantar zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Yılmaz, yaptığı açıklamada, yağışın çok olduğu mevsimlerde yetişen mantara, Düzce'nin iklim yapısı nedeniyle kolay ulaşıldığını belirterek, bu durumun mantar zehirlenmeleri açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

        Mantar zehirlenmelerinin ölümle sonuçlanabileceğine işaret eden Yılmaz, mantarın rengi, kokusu ve tadından zehirli olduğunun anlaşılamayacağını kaydetti.

        Yılmaz, zehirlenme belirtilerinin 2 ila 6 saat içinde ortaya çıktığını aktararak, "Sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme ve karın ağrısı gibi şikayetlerde, acilen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmeli. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal ortamda yetişen mantarlar yerine, bandrollü kültür mantarının tercih edilmeli. Herhangi bir zehirlenme vakasında, 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden de yardım alınabilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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