Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, vatandaşlara mantar zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, yağışın çok olduğu mevsimlerde yetişen mantara, Düzce'nin iklim yapısı nedeniyle kolay ulaşıldığını belirterek, bu durumun mantar zehirlenmeleri açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Mantar zehirlenmelerinin ölümle sonuçlanabileceğine işaret eden Yılmaz, mantarın rengi, kokusu ve tadından zehirli olduğunun anlaşılamayacağını kaydetti.

Yılmaz, zehirlenme belirtilerinin 2 ila 6 saat içinde ortaya çıktığını aktararak, "Sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme ve karın ağrısı gibi şikayetlerde, acilen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmeli. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal ortamda yetişen mantarlar yerine, bandrollü kültür mantarının tercih edilmeli. Herhangi bir zehirlenme vakasında, 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden de yardım alınabilir." ifadelerini kullandı.