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        Düzce'de kahverengi kokarcayla mücadele paneli düzenlendi

        Düzce'de tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele konusunda panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:09
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        Düzce'de kahverengi kokarcayla mücadele paneli düzenlendi
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        Düzce'de tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele konusunda panel gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Kent Konseyi işbirliğiyle Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele katılan akademisyenler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçileri bilgilendirdi.

        Panelde, kahverengi kokarca zararlısının yayılışı, alternatif mücadele metotlarını ve ekosistem üzerindeki etkileri ele alındı.

        Daha sonra bu zararlının ülkeye girişinden itibaren yürütülen saha faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar paylaşıldı.

        Panele, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç da katıldı.

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