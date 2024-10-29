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        Düzce ve Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Düzce ve Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:48 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:48
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        Düzce ve Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Düzce ve Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

        Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı sahneye çıktı.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

        Daha sonra vatandaşlara Cumhuriyet'in 101. yılına ithafen 101 dilek balonu dağıtıldı.

        Gösterileri izleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de dilek balonu uçurdu.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta tren garı önünde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına kadar yürüdü.

        Vatandaşlar, bando takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde de Bağlık Mahallesi'nde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne bando eşliğinde yürüdü.

        Burada toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vatandaşların katılımının yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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