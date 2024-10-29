Düzce ve Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Burada toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde de Bağlık Mahallesi'nde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne bando eşliğinde yürüdü.

Zonguldak'ta tren garı önünde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına kadar yürüdü.

Gösterileri izleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de dilek balonu uçurdu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

Düzce ve Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

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