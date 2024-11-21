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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:20
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        Düzce'de Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları yapıldı.

        Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2024-2025 eğitim öğretim yılında çeşitli okul sporları yarışmaları düzenleniyor.

        Bu kapsamda Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Halter Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları'na çok sayıda sporcu katıldı.

        Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

        - Mezbaha tesisinde hijyen ve temizlik denetimleri sürüyor

        Düzce'de belediyeye ait mezbaha tesisi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı et tüketebilmesi için sık sık denetleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, mezbaha tesisinde halk sağlığının ön planda tutularak gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun et üretiminin sürdüğü belirtildi.

        Vatandaşların güvenli ve sağlıklı et tüketebilmesine imkan sunan tesiste, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimlerinin veteriner hekimler kontrolünde yapıldığı aktarılan açıklamada, soğuk hava depolarında dinlendirildikten sonra işlenen etlerin mühürlenerek şehirdeki kasaplara ulaştırıldığı kaydedildi.

        Denetimlerin sık aralıklarla yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mezbaha tesisinin temizlik çalışmaları günlük olarak yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hijyen ve temizlik denetimleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatı doğrultusunda, mevcut tesisin yerine daha modern ve verimli mezbaha tesisi inşa edilmesi için proje çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni tesisin inşaatına 2025 yılında başlanması hedefleniyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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