Düzce'den kısa kısa

Düzce'de Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2024-2025 eğitim öğretim yılında çeşitli okul sporları yarışmaları düzenleniyor.

Bu kapsamda Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Halter Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları'na çok sayıda sporcu katıldı.

"Mezbaha tesisinin temizlik çalışmaları günlük olarak yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hijyen ve temizlik denetimleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatı doğrultusunda, mevcut tesisin yerine daha modern ve verimli mezbaha tesisi inşa edilmesi için proje çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni tesisin inşaatına 2025 yılında başlanması hedefleniyor."