Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:12 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.B, Y.Ç. ve H.K'yi takibe aldı.

        Şüphelilerin Çilimli ilçesindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 60 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan S.B, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Düzce'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Düzce'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki komedi oyunuyla perdelerini açacak
        Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki komedi oyunuyla perdelerini açacak
        Düzce'de evinde 3 kilo 425 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Düzce'de evinde 3 kilo 425 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu" düzenlendi
        Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu" düzenlendi