Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis hakim oldu

Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis görüldü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka, Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis etkili oldu.

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