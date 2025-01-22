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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:23 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:25
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çilimli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan C.D'nin ev ve üst aramasında 550 gram esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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