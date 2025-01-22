Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan C.D'nin ev ve üst aramasında 550 gram esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira para ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çilimli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

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