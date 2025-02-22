Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da kar aralıklarla sürüyor

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Düzce'de 2 gündür etkili olan yağışın ardından kent merkezi beyaza büründü.

Kentin bazı bölgelerinde araçların üzeri karla kaplandı, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kar yağışının etkisini gösterdiği kenti çevre illere bağlayan D-100 kara yolu, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ile Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler dikkatli ilerledi.

Karayolları ekipleri, söz konusu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Düzce Belediyesine bağlı 148 karla mücadele ekibi kent merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise köylerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

- Sakarya

Sakarya'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin bazı bölümlerinde aralıklarla sürüyor.

Kar nedeniyle kent merkezinde evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları, D-100 kara yolu ile ana ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de kar yağışı, kentin bazı kesimlerinde aralıklarla etkili oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm tedbirler alınarak saha çalışmaları sürdürülüyor.

Kentin bazı kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ekipler, gerekli durumlarda belirlenen noktalara yönlendirilip müdahalede bulunuyor.