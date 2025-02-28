Düzce'de heyelan nedeniyle toprak parçaları köylere ulaşım sağlanan kara yoluna düştü
Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle toprak kütleleri, köylere ulaşımı sağlayan kara yoluna düştü.
Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle toprak kütleleri, köylere ulaşımı sağlayan kara yoluna düştü.
Uğur köyü mevkisinde Derdin, Uğur, Samandere, Özyanık ve Çakırsayvan köylerine ulaşım sağlanan bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yolda, İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yolu kapatan kaya ve toprak parçalarının ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik kontrollü sağlanmaya başlandı.
Bölgede ekiplerin yolu temizleme çalışmaları sürüyor.
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