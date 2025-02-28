Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de heyelan nedeniyle toprak parçaları köylere ulaşım sağlanan kara yoluna düştü

        Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle toprak kütleleri, köylere ulaşımı sağlayan kara yoluna düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de heyelan nedeniyle toprak parçaları köylere ulaşım sağlanan kara yoluna düştü
        ABONE OL

        Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle toprak kütleleri, köylere ulaşımı sağlayan kara yoluna düştü.

        Uğur köyü mevkisinde Derdin, Uğur, Samandere, Özyanık ve Çakırsayvan köylerine ulaşım sağlanan bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yolda, İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yolu kapatan kaya ve toprak parçalarının ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Bölgede ekiplerin yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        Düzce'de heyelan; 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapatıldı
        Düzce'de heyelan; 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapatıldı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de gönüllü gençler tarihi camileri ramazana hazırladı
        Düzce'de gönüllü gençler tarihi camileri ramazana hazırladı
        İngiliz yardım gönüllüsü, Hataylı depremzedeler için yollara düştü
        İngiliz yardım gönüllüsü, Hataylı depremzedeler için yollara düştü
        Düzce'de "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" başladı
        Düzce'de "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" başladı
        Polis, arızalanıp, trafiği aksatan aracı yol kenarına itti
        Polis, arızalanıp, trafiği aksatan aracı yol kenarına itti