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        Özel çocuklar korosu, seslendirdikleri şarkılarla gönüllere dokunuyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de çoğunluğu otizmli öğrencilerden oluşan koro, özel günlerde verdiği konserlerle dezavantajlı bireylerin sosyal yaşamda yer edinmesine örnek oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:06
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        Özel çocuklar korosu, seslendirdikleri şarkılarla gönüllere dokunuyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de çoğunluğu otizmli öğrencilerden oluşan koro, özel günlerde verdiği konserlerle dezavantajlı bireylerin sosyal yaşamda yer edinmesine örnek oluşturuyor.

        Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu müzik öğretmeni Yağmur Güç tarafından okulda yapılan çalışmalar sonucu 3 yıl önce, müziğe yatkınlığı bulunan, çoğunluğu otizmli 10 öğrenciyle "Özel Koro Topluluğu" oluşturuldu.

        Öğretmenleri eşliğinde ritim ve piyano çalışmaları yapan öğrenciler, özel günlerde sergiledikleri performansla katılımcıların beğenisini topluyor.

        Müzik öğretmeni Güç, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır koro faaliyetlerine devam ettiklerini, egzersiz çalışmaları kapsamında ise ritim ve piyano çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

        Çocuklarla çalışma yapmanın, müzikle iletişim kurmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Güç, "Sosyal yönden çocukların gelişimlerini sağlamak için sadece müzik değil başka aktivitelerde de yer almalarını sağlıyoruz. Onları, sosyal etkinlik yaparak topluma kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Güç, "Çocuklarımız bu koroya katıldıklarında, piyano çaldıklarında onları daha mutlu, daha eğlenceli görüyorum. Koroda şarkı, türkü söylerken kendilerini mutlu hissediyorlar. Bunu gerçekten bizler de hissediyoruz." diye konuştu.

        Sanatın iyi gelmediği hiçbir kesimin bulunmadığına inandığını dile getiren Güç, çalışmalarını arkadaşlarının önünde sergileyen otizmlilerin öz güvenlerinin geliştiğini gözlemlediklerini bildirdi.

        Güç, otizmli bireylerin, koro çalışmaları sayesinde daha mutlu olduklarını da gözlemlediklerine işaret ederek, "Çalışmalarımızı yapmaya devam edip daha da ilerlemeyi düşünüyoruz. Neşet Ertaş anma programı, 18 Mart programı yaptık. Büyük beğeni topladılar. Belirli gün ve haftalarda koro çalışmaları hazırlayarak sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Okulun özel eğitim öğretmenlerinden Çiğden Acar ise ritim derslerinde özel öğrencilere destek verdiğini belirtti.

        Acar, öğrencileriyle çalışmayı çok sevdiğini dile getirerek, "Çok güzel çalışma oluyor. Bu anlamda hepimiz kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Ben uzun yıllardır şarkı söylemeyi, müziği çok sevdim. Burada da öğrencilerimizle müzikle uğraşma fırsatı buldum. Belirli gün ve haftalarda hep beraberiz. Ben ritim, zil ve şarkıyla çocuklarımıza eşlik ediyorum." dedi.

        Öğrencilerden 16 yaşındaki Yağmur Beyten ve Ensar Çakır da koroda yer almaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, çok sevdikleri öğretmenlerine teşekkür etti.

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