Düzce'de uyuşturucuyla mücadele ve asayiş çalışmaları sürüyor
Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve asayiş operasyonları devam ediyor.
Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve asayiş operasyonları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 54 olaya müdahale edildi, 61 şüpheliye işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.
Operasyonlarda 207,06 gram sentetik uyuşturucu, 32,05 gram esrar, 0,34 gram kokain, 124 uyuşturucu hap, 10 kök kenevir ve 27 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Asayiş uygulamaları kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı, 4 zanlı tutuklandı.
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