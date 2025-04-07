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        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele ve asayiş çalışmaları sürüyor

        Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve asayiş operasyonları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:37
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        Düzce'de uyuşturucuyla mücadele ve asayiş çalışmaları sürüyor
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        Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve asayiş operasyonları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 54 olaya müdahale edildi, 61 şüpheliye işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.

        Operasyonlarda 207,06 gram sentetik uyuşturucu, 32,05 gram esrar, 0,34 gram kokain, 124 uyuşturucu hap, 10 kök kenevir ve 27 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Asayiş uygulamaları kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı, 4 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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