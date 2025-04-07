Düzce'de uyuşturucuyla mücadele ve asayiş çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 54 olaya müdahale edildi, 61 şüpheliye işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.

Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve asayiş operasyonları devam ediyor.

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