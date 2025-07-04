Düzce'de kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yapıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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