        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:31 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:31
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri, güzergahta etkili olan sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

