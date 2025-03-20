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        Haberler Spor Futbol İtalya Dybala'dan Roma'ya kötü haber! - Futbol Haberleri

        Dybala'dan Roma'ya kötü haber!

        Roma'da sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek Paulo Dybala'nın sezonu kapatması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:10
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        Dybala'dan Roma'ya kötü haber!
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        İtalya ekibi Roma, Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.

        Roma Kulübü, Dybala'nın sol semitendinosus kasındaki sakatlık sebebiyle gelecek günlerde operasyon geçireceğini duyurdu.

        Yıldız futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalması ve sezonu kapatması bekleniyor.

        Cagliari ile 16 Mart'ta oynanan lig maçının 64. dakikasında oyuna giren Dybala, 75. dakikada sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

        Bu sezon Roma'da 36 maça çıkan Dybala, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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