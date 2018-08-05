Dynamo Dresden - Duisburg düellosu

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Dynamo Dresden, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Duisburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Dynamo Dresden son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Duisburg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 617 kodlu maçı oynayanlar; Dynamo Dresden galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.90, Duisburg galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Dynamo Dresden son hafta oynanan Kaiserslautern maçında 1-2 yenildi.

Duisburg ise Erzgebirge Aue karşılaşmasında 3-0 kazandı.

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