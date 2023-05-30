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Dyshawn Pierre üç sezon daha Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

Dyshawn Pierre üç sezon daha Fenerbahçe Beko’da
HABERTURK.COM

Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, bir yandan da transfer planlamasına devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, ABD'li oyuncu Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2020-21 sezonu başında katılan değerli oyuncumuz Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Dyshawn Pierre, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Forvet pozisyonunda forma giyen Dyshawn Pierre, Fenerbahçe Beko formasıyla 93 EuroLeague maçında boy gösterdi. Kanadalı sporcumuz, bu mücadelelerde 8.3 sayı (%55.7 iki sayı, %40.8 üç sayı, %80.7 serbest atış), 3.8 ribaund, 1.9 asist, 11 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Dyshawn, Fenerbahçe Beko formasıyla üç sezonda 68 lig maçına çıkarken, bu müsabakalarda ise 8.99 sayı (%62.55 iki sayı, %37.97 üç sayı, %74.83 serbest atış), 4.53 ribaund, 2.62 asist, 12.34 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.
Dyshawn Pierre, çubuklu formamızla gösterdiği performansla EuroLeague'in ve Türkiye Ligi'nin bu pozisyondaki en değerli oyuncularından biri olarak kendisini kanıtladı. Pierre, takımımızın 2021-22 sezonu Türkiye şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.

Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'ye Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

METECAN BİRSEN DE UZATTI

Kulüp ayrıca milli oyuncu Metecen Birsen ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, altyapımızdan yetişen değerli sporcumuz Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Metecan Birsen, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Forvet pozisyonunda forma giyen Metecan Birsen, basketbol yaşantısına Fenerbahçe altyapısında başladı ve 2011-12 sezonunda A takıma yükseldi. 2014 yazında takımdan ayrılarak kariyerini farklı ekiplerden sürdüren Metecan Birsen, son olarak 2021 yazında Fenerbahçe Ailesi'ne geri dönmüştü. Başarılı sporcumuz, 2021-22 sezonundaki lig şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olurken, 2022-23 sezonunda da mücadele ettiğimiz her iki kulvarda da başarılı bir performans ortaya koydu.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Metecan Birsen'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

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