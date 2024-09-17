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        Haberler Gündem Güncel E-5'i kilitleyen kaza: Kamyonet bariyerlere çarptı, yolda araç kuyruğu oluştu | Son dakika haberleri

        E-5'i kilitleyen kaza: Kamyonet bariyerlere çarptı, yolda araç kuyruğu oluştu

        İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan bir kamyonet, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza nedeniyle E-5'te araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:16
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        İstanbul'da Topkapı yönüne giden Abdullah Çıracı'nın kullandığı kamyonet, D-100 kara yolu Ataköy Kavşağı yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metrobüs yolunun bariyerleri ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

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        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkan sürücü yaralanmazken, kara yolunun 3 şeridi trafiğe kapandı.

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        Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyonetin kaldırılması ve yolda kumlama çalışmalarının yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        #istanbul bakırköy
        #trafik kazası
        #E-5
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