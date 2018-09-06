İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor

Yetkililerin uyarılarının ardından İstanbul'un bir çok noktasında yağmur etkili olmaya başladı. Biranda şiddetli bir şekilde etkisini gösteren yağmur su baskınlarını da beraberinde getirdi. Avcılar Ambarlı alt geçidini su bastı. Bir minibüs ve sürücüsü alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarıcı ekipler minibüsü sudan çekiciyle çıkardı.

TAKSİM'İ KARA BULUTLAR KAPLADI



İstanbul'da akşam üzeri yağmur etkisini arttırdı. Kara bulutların İstanbul'u sararak yağmur bıraktığı anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde kara bulutlar şehrin üzerinde görülüyor. Şehri tamamen kaplayan bulutlar ardından yağmuru bırakıyor. Görüntülerden geriye kalan eşsiz manzara ise vatandaşları mest etti.

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