Askerlik durum belgesi, erkekler için özellikle iş başvurularında ve işe girişte istenen evrakların başında geliyor. Askerlik görevinizi yaptığınızı, askerlikten muaf olduğunuzu veya belirli bir süre için askerlik görevinizi tecil ettirdiğinizi gösteren belgeyi temin etmek için iki yol izleyebilirsiniz.

Bunlardan ilki askerlik şubeleri... Yaşadığınız ildeki herhangi bir askerlik şubesine giderek askerlikle ilişiğinizi gösteren askerlik durum belgenizi temin edebilirsiniz.

Ancak özellikle büyükşehirde yaşayan vatandaşlar için askerlik şubelerine ulaşmak ve burada sıra beklemek önemli bir zaman kaybı anlamına geliyor.

Askerlik durum belgesini zaman kaybetmeden ulaşmak isteyen vatandaşlar için e-Devlet üzerinden hizmet veriliyor. Peki e-Devlet'ten askerlik durum belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

e-DEVLET ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA

Askerlik durum belgenizi ulaşmak için izleyeceğiniz ikinci ve çok daha kolay seçenek e-Devlet Kapısı...

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile birlikte (e-Devlet şifreniz yoksa veya unuttuysanız Türkiye'deki tüm PTT şubelerinden şifrenizi alabilirsiniz) e-Devlet Kapısı'na girin. Sitede bulunan arama kısmına "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" yazarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından sağlanan e-Devlet hizmet sayfasına gidin.

Burada karşınıza çıkan bilgilendirme yazısını okuyarak, size aktarılan bilgileri kabul ettikten sonra; "yeni belge oluştur" butonuna tıklayın. "Yeni belge oluştur" butonuna tıkladıktan sonra resmi barkodlu askerlik durum belgeniz ekrana yansıyacak. Bu belgeyi "Dosyayı indir" diyerek bilgisayarınıza kaydedin. İndirdiğiniz dosyanın çıktısını alarak askerlik durum belgenizi ilgili kuruma veya makama sunabilirsiniz.

Askerli durum belgenizi daha kısa yoldan sorgulamak ve edinmek istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama