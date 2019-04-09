Emekli olabilmek için gerekli olan sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartını sağladıktan sonra, emeklilik başvuru formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulur. Müracaatın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu da emekli olacak kişinin durumunu inceleyip yanıt verir. Emekli maaşı bilgisi, SGK’dan gelecek yazıyı beklemeden de e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilir. İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞININ BAĞLANDIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emeklilik talebinde bulunduktan ve işlem sonuçlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşınızın bağlandığına dair yazıyı size gönderir. Yazıda emekli maaşınızı alabileceğiniz tarih, emekli maaşı tutarınız ve emekli maaşınızın ödeneceği banka bilgisi olur.
Emekli başvurusu yaparken eğer SGK tahsis talep belgesinde maaş almak istediğiniz bankayı belirttiyseniz SGK maaşınızı talepte bulunduğunuz bankaya gönderir. Eğer banka belirtmediyseniz emekli maaşınız size en yakın Ziraat Bankasına gönderilir.
Emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığı sorusunun cevabını bulunduğunuz il veya ilçedeki SGK Müdürlüğüne giderek bizzat başvuru yaparak öğrenebilirsiniz. Hatta gidemeyecek durumdaysanız SGK'nın ilgili birimine telefonla ulaşıp emeklilik işlemlerinizin son durumunu öğrenme imkanınız bulunmaktadır.
e-DEVLET'TEN EMEKLİ MAAŞI BAĞLANIP BAĞLANMADIĞINI SORGULAMA
Emekli maaşı bilgisi, SGK’dan gelecek yazı beklenmeden e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Şu adımları takip ederek, siz de emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığı bilgisine ulaşabilirsiniz:
- www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yapın.
- e-Hizmetler bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne gelin.
- SSK emekli maaşı için 4A Hizmetleri/4A Aylık bilgisi, Bağ-Kur emekli maaşı için 4B Hizmetleri/4B emekli aylık bilgisi, Emekli Sandığı emekli maaşı için 4C Hizmetleri/4C Emekli aylık bilgisi menülerinden size uygun olan birini seçin ve sorgulama işlemini başlatın.
- Açılan sayfada emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilirsiniz.
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