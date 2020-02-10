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e-Devlet'ten ikametgah belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten ikametgah belgesi indirme

Vatandaşlara pek çok farklı hizmet veren e-Devlet sistemi üzerinden ikametgah sorgulaması yapabilir, ikametgah belgesini indirebilirsiniz Peki, ikametgah sorgulama işlemi nasıl yapılır? e-Devlet'ten ikametgah belgesi nasıl alınır?

e-Devlet ikametgah belgesi

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmeti ile, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerini sorgulayabilir ve ikametgah belgesini indirebilirsiniz.

e-DEVLET İKAMETGAH BELGESİ İŞLEMLERİ

e-Devlet ikametgah belgesi indirme işlemlerini gerçekleştirmek için T.C kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Sistemde bulunan arama çubuğuna "ikametgah sorgulama" yazdıktan sonra işleminizi gerçekleştireceğiz sayfaya yönlendirileceksiniz. 

İkametgah belgesi sorgulama ve indirme işlemini her gün yalnızca bir kere yapabilirsiniz. Bu yüzden gün içinde yapılacak olan sorgulama işlemlerinde alacağınız belgeyi ne için kullanacağınıza dair gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

Belgeyi vereceğiniz kişi ya da kurum bu belge üzerinde yer alan T.C. kimlik numarası ve barkod numarası bilgilerini kullanarak bu belgeyi doğrulamak için yine e-Devlet sistemini kullanacaktır.

Belgeyi ise yalnızca üzerinde bulunan geçerlilik süresi dahilinde kullanabilirsiniz. Ayrıca gün içinde bir defa ikametgah sorgulama işlemi yapabiliyor olsanız da bu belgeden dilediğiniz kadar nüsha alabilirsiniz.

Bu bilgileri onayladığınızı gösteren ilgili kutucuğu işaretledikten sonra "Devam Et" seçeneğine basabilir ve sorgulama formuna ulaşabilirsiniz. Belgenin neden verileceğini işaretledikten sonra "Sorgula" seçeneğine basarak alacağınız sorgu sonucunu bilgisayarınıza indirerek, yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. 

e-Devlet'ten ikametgah sorgulamak için tıklayın

 

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