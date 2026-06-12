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        Haberler Ekonomi Emlak e-Devlet'ten yapılan kira sözleşmesine güncelleme ve düzeltme fonksiyonu eklendi

        e-Devlet'ten yapılan kira sözleşmesine güncelleme ve düzeltme fonksiyonu eklendi

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Akçam, e-Devlet'ten yapılan kira sözleşmesine eklenen düzeltme ve güncelleme fonksiyonuyla sözleşmedeki tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler güncel tutulabilecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        e-Devlet'ten kira sözleşmesine güncelleme yapılabilecek

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, Hazine ve Maliye Bakanlığının, e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerinin 4 Kasım 2024 itibarıyla vatandaşların, 9 Mayıs 2025 itibarıyla da emlak danışmanı ve yetkili kişilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

        Hem vatandaşların hem de emlakçıların resmi kurumlarla işlemlerini güvenli, hızlı ve şeffaf şekilde yürüttüğünü vurgulayan Akçam, e-Devlet e-Kira Sözleşmesi hizmetinde 3'üncü fazın devreye alındığını bildirdi.

        "Karşı taraf onaylamadıkça sözleşme yasal geçerliliğini koruyacak"

        Akçam, yeni düzenlemelere ilişkin şöyle konuştu:

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        "Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için vatandaşların bu yöndeki yoğun talepleri üzerine 'Hata Düzelt' ve 'Güncelle' fonksiyonu eklendi. Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek. 'Güncelle' fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek."

        Güncelleme işlemlerinin, barkodlu belgenin oluşturulmasını takip eden 15'inci günden itibaren sözleşme süresi boyunca gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Akçam, güncelleme sonrasında oluşturulan yeni belgenin, ana sözleşmeye bağlı "ek protokol" olarak düzenlenebileceğini anlattı. Karşı tarafça onaylanmayan güncelleme taleplerinde ise mevcut sözleşmenin yasal geçerliliğini korumaya devam edeceğine işaret eden Akçam, sistemle ilgili güncellemelerin de sürdüğünü dile getirdi.

        Sektör temsilcilerine uzmanlarca eğitim verilecek

        Akçam, emlakçıların da uygulamaya geçişte herhangi bir sorun yaşamadığını hem vatandaşların hem de sektör temsilcilerinin e-kira sözleşmesini kullandığını belirterek, "Uygulamanın daha da sorunsuz ilerlemesi için sektör temsilcilerimize Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verilecek. Yakında tüm sektör için zorunlu olacak uygulamanın detayları uzmanlarca anlatılacak." dedi.

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