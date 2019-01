E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ

E-Okul sistemine giriş, eokulyd.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Giriş için yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki seçenek bulunur. Yönetim bilgi sisteminden öğretmenler, kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Sisteme girişin ardından öğrencileri not giriş işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Veli bilgilendirme sisteminden de veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Giriş yapıldıktan sonra öğrenciye ait bilgiler ile güvenlik doğrulaması yapılır. Ardından açılan sayfa üzerinden sorgulama yapılabilir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Öğretmenler tarafından not girişleri yapıldıktan sonra, not sorgulaması yapılabilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak kontrol edilebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi dersin hangi gün olduğu, saat kaçta olduğu görülebilir

Bunlar dışında; diploma puanı, dönem sonlarında alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon izin bilgisine ulaşılabilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir. Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde sona yaklaşıldı. Birinci dönem için son ders zili 18 Ocak Cuma günü çalacak. Toplamda 15 gün tatil yapılacak.

E OKUL KAPANACAK MI?

E Okul sistemi kapanmayacak.

