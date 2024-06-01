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        e okul ne zaman kapanıyor? 2024 e okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

        Öğrenciler e okul sisteminin ne zaman kapanacağını sorguluyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-karne ile notları ve ortalama görüntüleme ekranına erişilebilecek. Öğrenciler ve velileri dijital ortamda e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntüleniyor. Peki e okul ne zaman kapanıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:26
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        Okulların kapanmasına kısa süre kala e okulun ne zaman kapanacağı gündeme geliyor. Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor. Peki e okul ne zaman kapanıyor? 2024 e okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

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        E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.

        e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor.

        2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

        E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

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        e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?

        1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.

        2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.

        3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.

        e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?

        e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.

        Ayrıca 2023-2024 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.

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