Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

        E okul ne zaman kapanıyor? e-Okul VBS giriş ekranı kapandı mı, hangi tarihte bitecek?

        Milyonlarca öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. Okulların kapanmasıyla yaz tatili süreci başlayacak. Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması bu noktada gündeme geldi. Peki E okul ne zaman kapanıyor? e-Okul VBS giriş ekranı kapandı mı, not ve devamsızlık girişi hangi tarihte bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-karne ile notları ve ortalama görüntüleme ekranına erişilebilecek. Öğrenciler ve velileri dijital ortamda e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntüleniyor. Peki E okul ne zaman kapanıyor? e-Okul VBS giriş ekranı kapandı mı, hangi tarihte bitecek?

        2

        E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.

        e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor.

        2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

        e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

        e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?

        e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.

        Ayrıca 2023-2024 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.

        3

        e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?

        1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.

        2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.

        3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat