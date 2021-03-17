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E-Okul neden açılmıyor 2021? E-Okul'a nasıl giriş yapılır?

Okullarda 2021 yılı sınav sonuçlarını ve devamsızlık bilgilerini sorgulamak isteyen milyonlarca öğrenci e-okul sistemine giriş yapmak istiyor. Öğrenci ve velilerin e-okul'a yoğuş giriş yapmalarından dolayı e-okul sistemi bir süredir açılmıyor. İşte E-okul VBS giriş sayfası...

E-Okul neden açılmıyor 2021? E-Okul'a nasıl giriş yapılır?

E-Okul neden açılmıyor 2021? E-Okul'a nasıl giriş yapılır? soruları e-okul'a girişte sorun yaşayan öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. İşte MEB 2021 E-okul VBS giriş sayfası...

E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR 2020?

E-Okul yönetim bilgi sistemine kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerini giren kullanıcılar, VBS giriş sayfasında sorun yaşıyor. E-Okul'a giriş sorunu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. E-Okul'a girişlerin yoğunluktan dolayı yaşandığı tahmin ediliyor.

E OKUL'A GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

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