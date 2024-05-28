Öğrenciler ve veliler yaz tatiline az bir süre kala "e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Okulların kapanıp karnelerin alınmasına kısa bir zaman kala 2024 e-Okul kapanma tarihi araştırmaları hız kazandı. Yaz tatili öncesinde merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MEB e-Okul VBS giriş, sınav sonuç ekranı ve sistemin kapanacağı tarih...