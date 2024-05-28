E-Okul ne zaman kapanıyor? MEB ile 2024 E-Okul kapanma tarihi
E Okul giriş ekranı sorgulamaları karne tarihi yaklaşırken hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yaz tatili tarihleri netlik kazandı. Milyonlarca öğrenci e-okul sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Karne heyecanı için geri sayım devam ederken e-okul kapanma tarihini ve giriş ekranını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
Öğrenciler ve veliler yaz tatiline az bir süre kala "e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Okulların kapanıp karnelerin alınmasına kısa bir zaman kala 2024 e-Okul kapanma tarihi araştırmaları hız kazandı. Yaz tatili öncesinde merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MEB e-Okul VBS giriş, sınav sonuç ekranı ve sistemin kapanacağı tarih...
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.
e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor. 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı.
T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.