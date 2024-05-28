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        Haberler Bilgi Gündem e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor? 2024 MEB e-Okul sözlü ve yazılı sınav not girişi kapandı mı? E-Okul VBS sınav sonuç ekranı

        E-Okul ne zaman kapanıyor? MEB ile 2024 E-Okul kapanma tarihi

        E Okul giriş ekranı sorgulamaları karne tarihi yaklaşırken hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yaz tatili tarihleri netlik kazandı. Milyonlarca öğrenci e-okul sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Karne heyecanı için geri sayım devam ederken e-okul kapanma tarihini ve giriş ekranını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 23:29 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:29
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        Öğrenciler ve veliler yaz tatiline az bir süre kala "e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Okulların kapanıp karnelerin alınmasına kısa bir zaman kala 2024 e-Okul kapanma tarihi araştırmaları hız kazandı. Yaz tatili öncesinde merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MEB e-Okul VBS giriş, sınav sonuç ekranı ve sistemin kapanacağı tarih...

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        E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.

        e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor. 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

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        E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı.

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        T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

        E-OKUL GİRİŞ (VBS) EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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