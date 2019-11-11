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E okul VBS giriş ekranı! Yazılı sonuçları ve not öğrenme sayfası: E okul Veli Bilgilendirme Sistemi

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile çocuklarınızın notunu, devamsızlıklarını vie birçok detayı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı E Okul giriş sayfası ile de öğrenciler kendi notlarını sorgulayabilirler. Peki E okul VBS giriş nasıl yapılır?

EOKUL

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir.

e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.),haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

EOKUL GİRİŞ EKRANI TIKLAYIN

 

E OKUL VBS NEDİR?

Türkiye’de örgün Eğitimde bulunan tüm çocukların velilerinin kullandığı sistemdir. Veliler;

  • Sınav ve Proje Bilgileri,
  • Not Bilgileri,
  • Ders Programı,
  • Devamsızlık Bilgileri,
  • Nakil İşlemleri,
  • Yerleştirme ve Sınav Bilgileri,
  • Okul duyuruları,
  • Okuduğu kitaplar

gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

MEB E OKUL SİSTEMİ

İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul müdürlükleri ve öğretmenler tarafından kullanılan sistemdir. Öğretmenler tarafından uygulama içinde bulunan not defteri modülü ile öğrenci not girişleri ve not takibi yapılabilmektedir

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