Günün en çok araştırılan konularından biri olan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmıştır. Yazılı tarihi, devamsızlık bilgisi, not bilgisi ve daha birçok durumun öğrenildiği sisteme nasıl giriş yapıldığı merak edilliyor. Peki, E Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte, merak edilen soruların yanıtı...